『ケース販売 味の素 アミノエール ゼリータイプ ロイシン40 103gx30個【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 05時 09分に出品され03月23日 05時 09分に終了予定です。即決価格は7,759円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ケース販売 味の素 アミノエール ゼリータイプ ロイシン40 103gx30個



【商品説明】

・内容量:103gx30個

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :430mm×198mm×180mm



【サイズ】

高さ : 18.20 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 43.00 cm

重量 : 4.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。