『ケース販売 味の素 アミノエール ゼリータイプ ロイシン40 103gx30個【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 05時 09分に出品され03月23日 05時 09分に終了予定です。即決価格は7,759円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ケース販売 味の素 アミノエール ゼリータイプ ロイシン40 103gx30個
【商品説明】
・内容量:103gx30個
・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :430mm×198mm×180mm
【サイズ】
高さ : 18.20 cm
横幅 : 19.80 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 4.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7759円
481 入札履歴
終了
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