『LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) ブルー 高さ14.5cm AXIS G1364-02-531【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 12時 55分に出品され03月19日 12時 55分に終了予定です。即決価格は7,759円に設定されています。現在573件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) ブルー 高さ14.5cm AXIS G1364-02-531



【商品説明】

・サイズ:14.5x14.5x14.5cm



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 16.30 cm

奥行 : 22.40 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。