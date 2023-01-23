『4袋セットロイヤルカナン 食事療法食 犬用 スキンケア パピー 小型犬用S 1kg(旧 ベッツプラン 犬用 スキンケアプラス ジュニア)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 08時 22分に出品され04月18日 08時 22分に終了予定です。即決価格は7,759円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

4袋セットロイヤルカナン 食事療法食 犬用 スキンケア パピー 小型犬用S 1kg(旧 ベッツプラン 犬用 スキンケアプラス ジュニア)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 16.80 cm

横幅 : 20.20 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 4.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。