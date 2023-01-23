『スターターキット「今からでも間に合うAKB48」完全生産限定BOX DVD【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 03時 15分に出品され03月23日 03時 15分に終了予定です。即決価格は7,759円に設定されています。現在0件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（中古品）スターターキット「今からでも間に合うAKB48」完全生産限定BOX DVD
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落札価格7759円
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