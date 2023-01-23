『Pearl パール トレーニング・パッド TP-12【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 01時 39分に出品され03月13日 01時 39分に終了予定です。即決価格は7,759円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Pearl パール トレーニング・パッド TP-12



【商品説明】

・12インチ

・表ソフト



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。