『Pearl パール トレーニング・パッド TP-12【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 01時 39分に出品され03月13日 01時 39分に終了予定です。即決価格は7,759円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Pearl パール トレーニング・パッド TP-12
【商品説明】
・12インチ
・表ソフト
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 33.20 cm
重量 : 1.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7759円
755 入札履歴
終了
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