『ベンデイビス リュックサック EVERY DAYPACK メンズ キャメル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 19時 53分に出品され03月05日 19時 53分に終了予定です。即決価格は7,759円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベンデイビス リュックサック EVERY DAYPACK メンズ キャメル



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ45cmxヨコ31.5cmxマチ15cm

・フック付き

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・メイン素材: 100% ポリエステル

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ポリエステル

・重量:470g



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 38.00 cm

奥行 : 46.60 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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