『ベンデイビス リュックサック EVERY DAYPACK メンズ キャメル【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 19時 53分に出品され03月05日 19時 53分に終了予定です。即決価格は7,759円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ベンデイビス リュックサック EVERY DAYPACK メンズ キャメル
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ45cmxヨコ31.5cmxマチ15cm
・フック付き
・ポケットの数:5(外側3/内側2)
・メイン素材: 100% ポリエステル
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ポリエステル
・重量:470g
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 46.60 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7759円
968 入札履歴
終了
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