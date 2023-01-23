『Mil-Tec バックパック US Assault Pack 小 20L - Olive Drab 42 x 20 x 25 cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 20時 07分に出品され03月24日 20時 07分に終了予定です。即決価格は7,759円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Mil-Tec バックパック US Assault Pack 小 20L - Olive Drab 42 x 20 x 25 cm
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 48.10 cm
重量 : 1.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7759円
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終了
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