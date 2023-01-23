『ゾンビランドサガ ゆうぎり コゾンビ0号 伝説の山田たえ コスプレ衣装 コミケ アニメ 変装 仮装 ハローウィン イベント y3217-r【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 05時 48分に出品され03月29日 05時 48分に終了予定です。即決価格は7,758円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 この商品は新品です。





構成:上着、シャツ、スカート、手袋、腰帯、ネックリボン、頭飾り。



材質：ポリエステル、綿生地などで製作しました。



※衣装はオーバーロック処理されてます。

※生地をレーザー照射で焼き切っているので、カットの部分は若干茶色く焦げ跡がつく可能性があります。返品、交換は受け付けておりませんので、予めご理解頂きますようお願いいたします。



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