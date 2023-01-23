『OJ Wheelsオージェイウィール 60mm Super Juice 78a ウィール スケートボード スケボー クルーザー（4個1セット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 11時 19分に出品され04月18日 11時 19分に終了予定です。即決価格は7,758円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OJ Wheelsオージェイウィール 60mm Super Juice 78a ウィール スケートボード スケボー クルーザー（4個1セット
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 9.20 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7758円
887 入札履歴
終了
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