『[シーダブリューエックス/ワコール] スポーツタイツ ハーフ丈 骨盤前傾サポート スピードモデル 一歩をより前に 史上最速 HPO695 メンズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 01時 23分に出品され03月19日 01時 23分に終了予定です。即決価格は7,758円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 CW-X スポーツタイツ・BL L HPO695

・・Color:BLSize:L

・スピードモデルハーフ(4分丈)一歩をより前に。CW-X史上最速※。マラソンでの記録向上を目指すランナーのために開発。・サポート部位:腰、股関節、腹圧

・お手入れ方法:洗濯機

カテゴリ スポーツ

スポーツ用下着（汎用） タグ [シーダブリューエックス/ワコール]

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