『J BOARD AirSurf RT-192 ライトブルー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 13時 43分に出品され03月25日 13時 43分に終了予定です。即決価格は7,758円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

J BOARD AirSurf RT-192 ライトブルー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 22.00 cm

奥行 : 70.00 cm

重量 : 2.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。