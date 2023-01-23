『ジェラートピケ キャットアンドドッグ CAT&DOG キルティングお散歩バッグM PAGB229510 BEG F【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 00時 48分に出品され04月01日 00時 48分に終了予定です。即決価格は7,758円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジェラートピケ キャットアンドドッグ CAT&DOG キルティングお散歩バッグM PAGB229510 BEG F



【商品説明】

・メイン素材: 100% 不明



【サイズ】

高さ : 10.90 cm

横幅 : 32.20 cm

奥行 : 37.20 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。