『CD/浜崎あゆみ/ayu-mi-x 7 -LIMITED COMPLETE BOX SET- (初回生産限定盤)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 21時 14分に出品され04月09日 21時 14分に終了予定です。即決価格は7,758円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
浜崎あゆみ (ハマサキアユミ はまさきあゆみ)
2011年4月20日 発売
『ayu-mi-x 7』のハウスとアコースティック・オーケストラ・ヴァージョン、『ayu trance』と『ayu-ro mix』の第4弾をセットにしたコンプリート・ボックス。
上記に収録されている楽曲からセレクト&ノンストップ・ミックスしたボーナス・ディスクを加えた、豪華な5枚組となっています!
CD:1
1.TO BE(Jonathan Peters Club mix)
2.Dearest(Razor N Guido Club mix)
3.For My Dear...(HOUSE NATION remix)
4.Mirrorcle World(Johnny Vicious Club mix)
5.fairyland(Hex Hector remix)
6.No way to say(Sugiurumn remix)
7.appears(Shinichi Osawa remix)
8.Bold & Delicious(Dubs Standard House remix)
9.Voyage(TURBOs Circuit mix)
10.M(Remo-con remix)
11.UNITE!(EKs Big Room remix)
12.crossroad(Johnny Vicious Club mix)
13.Virgin Road(FPM EVERLUST mix)
CD:2
1.WHATEVER(Arranged by CMJK)
2.HANABI(Arranged by Shingo
さくら学院2013年度~絆~(初回限定く盤)(DVD付)
¥ 7757
3121 (PURPLE VINYL) (完全生産限定盤) (アナログ盤) (特典なし) Analog
¥ 7757
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¥ 7757
マイ・ジェネレーション(紙ジャケット仕様)
¥ 7757
Bye-Bye Show(初回生産限定盤)(CD＋Blu-ray3枚組＋ライブCD4枚組+PHOTOBOOK)
¥ 7757
LOVER’S DAY II(紙ジャケット仕様)(CCCD)
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ATSUSHI / ONE（初回生産限定盤／3CD＋5Blu-ray（スマプラ対応）） [CD]
¥ 7755
ATSUSHI / ONE（初回生産限定盤／3CD＋5DVD（スマプラ対応）） [CD]
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¥ 7755
初回仕様 3枚セット 購入者特典3種付き Snow Man KISSIN‘ MY LIPS / Stories 初回盤A+B+初回仕様通常盤
¥ 7755
ロッケンロー・サミット
¥ 7755
“audio sponge “tronika “LOOPHOLE“(CD3枚組+DVD)(豪華盤)(初回生産限定)
¥ 7755
落札価格7758円
811 入札履歴
終了
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