CD/浜崎あゆみ/ayu-mi-x 7 -LIMITED COMPLETE BOX SET- (初回生産限定盤)【2025年度カレンダ】

浜崎あゆみ (ハマサキアユミ はまさきあゆみ)

2011年4月20日 発売



『ayu-mi-x 7』のハウスとアコースティック・オーケストラ・ヴァージョン、『ayu trance』と『ayu-ro mix』の第4弾をセットにしたコンプリート・ボックス。

上記に収録されている楽曲からセレクト&ノンストップ・ミックスしたボーナス・ディスクを加えた、豪華な5枚組となっています!



CD:1

1.TO BE(Jonathan Peters Club mix)

2.Dearest(Razor N Guido Club mix)

3.For My Dear...(HOUSE NATION remix)

4.Mirrorcle World(Johnny Vicious Club mix)

5.fairyland(Hex Hector remix)

6.No way to say(Sugiurumn remix)

7.appears(Shinichi Osawa remix)

8.Bold & Delicious(Dubs Standard House remix)

9.Voyage(TURBOs Circuit mix)

10.M(Remo-con remix)

11.UNITE!(EKs Big Room remix)

12.crossroad(Johnny Vicious Club mix)

13.Virgin Road(FPM EVERLUST mix)

CD:2

1.WHATEVER(Arranged by CMJK)

2.HANABI(Arranged by Shingo