『ペナルティ サッカーシューズ サッカー インナーブーツ取り外し式 サーマルブーツ 完全防水仕様 PF0533 メンズ グレーカモ 26.0【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 05時 21分に出品され03月05日 05時 21分に終了予定です。即決価格は7,757円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペナルティ サッカーシューズ サッカー インナーブーツ取り外し式 サーマルブーツ 完全防水仕様 PF0533 メンズ グレーカモ 26.0



【商品説明】

・ソール素材または裏地: 合成素材

・ヒールのタイプ: フラット

・ヒールの高さ: 4 cm

・ブーツ筒まわり: 31 cm

・メイン素材: ポリエステル

・表地: ゴム

・防水



【サイズ】

高さ : 12.80 cm

横幅 : 38.20 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 1.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。