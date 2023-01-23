『しつけ用引っ張り防止ノンプルハーネス＆リード Sサイズ レッド【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 12時 33分に出品され04月03日 12時 33分に終了予定です。即決価格は7,757円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
引っ張ると胴回りがキュッとしまることで引っ張り癖を矯正するハーネス、しつけに便利なダブルナスカンリードがセットです。
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落札価格7757円
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終了
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