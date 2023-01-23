『オルデン 北欧ノルウェーのミネラルウォーター 超軟水 硬度14 5リットル×8本 高級天然水 OLDEN【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 55分に出品され03月13日 01時 55分に終了予定です。即決価格は7,757円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オルデン 北欧ノルウェーのミネラルウォーター 超軟水 硬度14 5リットル×8本 高級天然水 OLDEN
【商品説明】
・北欧ノルウェー硬度14の超軟水
【サイズ】
高さ : 20.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 40.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7757円
547 入札履歴
終了
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