『オルデン 北欧ノルウェーのミネラルウォーター 超軟水 硬度14 5リットル×8本 高級天然水 OLDEN【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 55分に出品され03月13日 01時 55分に終了予定です。即決価格は7,757円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オルデン 北欧ノルウェーのミネラルウォーター 超軟水 硬度14 5リットル×8本 高級天然水 OLDEN



【商品説明】

・北欧ノルウェー硬度14の超軟水



【サイズ】

高さ : 20.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 40.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。