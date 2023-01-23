『タミヤ 1/350 艦船シリーズ No.28 アメリカ海軍 戦艦 BB-62 ニュージャージー プラモデル 78028【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 30分に出品され03月11日 14時 30分に終了予定です。即決価格は7,757円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タミヤ 1/350 艦船シリーズ No.28 アメリカ海軍 戦艦 BB-62 ニュージャージー プラモデル 78028



【商品説明】

・組み立て、塗装が必要なプラモデル。別途、工具、塗料等が必要。



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 24.79 cm

奥行 : 79.20 cm

重量 : 1.36 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。