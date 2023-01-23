『タミヤ 1/350 艦船シリーズ No.28 アメリカ海軍 戦艦 BB-62 ニュージャージー プラモデル 78028【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 30分に出品され03月11日 14時 30分に終了予定です。即決価格は7,757円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タミヤ 1/350 艦船シリーズ No.28 アメリカ海軍 戦艦 BB-62 ニュージャージー プラモデル 78028
【商品説明】
・組み立て、塗装が必要なプラモデル。別途、工具、塗料等が必要。
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 24.79 cm
奥行 : 79.20 cm
重量 : 1.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7757円
265 入札履歴
終了
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