『JTC XPEプレイマット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 11時 29分に出品され03月24日 11時 29分に終了予定です。即決価格は7,757円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JTC XPEプレイマット



【商品説明】

・環境に優しいマットです



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 41.50 cm

奥行 : 75.00 cm

重量 : 1.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。