『Ms.0 木製ブロック 80pcs 厚生労働省規格安全検査済 積み木 パズル ビー玉転がし スロープトイ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 52分に出品され03月06日 20時 52分に終了予定です。即決価格は7,757円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ms.0 木製ブロック 80pcs 厚生労働省規格安全検査済 積み木 パズル ビー玉転がし スロープトイ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 10.50 cm

横幅 : 31.80 cm

奥行 : 44.80 cm

重量 : 2.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ Ms.0

木製ブロック

80pcs

厚生労働省規格安全検査済

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パズル

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スロープトイ