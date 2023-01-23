『Ms.0 木製ブロック 80pcs 厚生労働省規格安全検査済 積み木 パズル ビー玉転がし スロープトイ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 20時 52分に出品され03月06日 20時 52分に終了予定です。即決価格は7,757円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ms.0 木製ブロック 80pcs 厚生労働省規格安全検査済 積み木 パズル ビー玉転がし スロープトイ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.50 cm
横幅 : 31.80 cm
奥行 : 44.80 cm
重量 : 2.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7757円
551 入札履歴
終了
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