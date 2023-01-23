『BlueSea ビジネスシューズ 本革 本革靴 ウィングチップ 飾り穴 ジャパンデザイン BS-003 メンズ ダークブラウン 27.0 c【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 36分に出品され03月12日 23時 36分に終了予定です。即決価格は7,757円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
BlueSea ビジネスシューズ 本革 本革靴 ウィングチップ 飾り穴 ジャパンデザイン BS-003 メンズ ダークブラウン 27.0 c
【商品説明】
・Closure: Lace-Up
・Heel Type: フラット
・Not Water Resistant
・Outer Material: レザー
・Sole Thickness: 0.6 inches (1.5 cm)
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 35.40 cm
重量 : 1.32 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7757円
136 入札履歴
終了
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