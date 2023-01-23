『BlueSea ビジネスシューズ 本革 本革靴 ウィングチップ 飾り穴 ジャパンデザイン BS-003 メンズ ダークブラウン 27.0 c【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 36分に出品され03月12日 23時 36分に終了予定です。即決価格は7,757円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

BlueSea ビジネスシューズ 本革 本革靴 ウィングチップ 飾り穴 ジャパンデザイン BS-003 メンズ ダークブラウン 27.0 c



【商品説明】

・Closure: Lace-Up

・Heel Type: フラット

・Not Water Resistant

・Outer Material: レザー

・Sole Thickness: 0.6 inches (1.5 cm)



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 35.40 cm

重量 : 1.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ BlueSea

ビジネスシューズ

本革

本革靴

ウィングチップ

飾り穴

ジャパンデザイン

BS-003

メンズ

ダークブラウン

27.0

c