『キャンプマット インフレーター マット 撥水加工 ワイド設計 幅70cm 厚さ8cm アイボリー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 23時 12分に出品され03月04日 23時 12分に終了予定です。即決価格は7,757円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャンプマット インフレーター マット 撥水加工 ワイド設計 幅70cm 厚さ8cm アイボリー



【商品説明】

・※多少のキズ・ヨゴレ等がある場合がございます。 ※仕様は予告なく変更される場合がございます。

・商品：ライシン ワイド インフレーターマット（ポリエチレン） 型番：LS-IMATP

・本体サイズ：W77 × D190 × H8cm 本体重量：2.8kg

・梱包サイズ（約）：W19×D19.5×H83cm 梱包重量：3.3kg

・素材：撥水ポリエチレン 膨張時間：最短約2分



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。