『【１点物】AA☆白銀の輝き プラチナタイチンルチルクォーツ 7.5mm ブレスレット _Z7570【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 44分に出品され03月09日 08時 44分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【材質】プラチナタイチンルチルクォーツ 7.5mm 産地：ブラジル
【サイズ】約7.5mm(±0.5mm)
【腕周り】約15.5cm(伸縮性あり)
【重さ】約17g
【特徴・意味】透明度高い水晶の中で光る白銀針から神々しささえ感じます。
ブルッカイトといわれる板状に内包された珠もございます。
赤く見える内包物はヘマタイト！
まさに鉱物の醍醐味、水晶に複数の内包が共生されている状態です。
このような高品質なプラチナタイチンルチルは流通量も減少傾向にあります。
是非この機会にご検討くださいませ。
プラチナルチルクォーツは別名を【奇跡 …
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落札価格7756円
616 入札履歴
終了
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