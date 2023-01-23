『ZHENM Wedding Headband for Brides Bridal Headpieces for Wedding Rhinestone【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 10時 33分に出品され03月28日 10時 33分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在339件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 ZHENM Wedding Headband for Brides Bridal Headpieces for Wedding Rhinestone Bridal Hair Accessories(Golden) ブランド名 商品コメント Size of Decoration5.9*13.77IN ，Tending to work with most hair styles and hair colors100% handmadebrGood Materials - Rhinestone bridal headpiece is made of rhinestones， alloy， copper wire，alloy flowers，every detail shows the exquisite workmanship and goodbrSecurityThere are two rings at the ends of the hair band，you can use bobby pins to secure the headband on your hair.brOccasions perfect bridal headband for weddings， proms， homecomings， garden receptions， anniversaries， formal parties， art themed parties， birthday， Valentines Day， etc.brSatisfactory Service If you have any concerm about wedding hair accessories or problem with product damages， Please contect us，we must try our best to solve your 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab レディースファッション ファッション 腕時計、アクセサリー レディースアクセサリー ヘアアクセサリー ヘアバンド

JANコード/ISBNコード 9184508357963

商品コード YS0000021736919331

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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