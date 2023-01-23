『DreamWorks Spirit 70331 Outdoor Adventure by プレイモービル PLAYMOBIL Toy【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 14時 38分に出品され04月15日 14時 38分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は海外取り寄せの並行輸入商品、新品となります。
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欧米仕様の輸入品となります。商品仕様は全てUS規格となるためご留意お願い致します。
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時期により仕様変更があり商品が予告なしに本ページ掲載写真と異なる場合もございますので参考画像としてご検討ください。カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。
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ギフト・コレクション用途にはご留意下さい。また、外箱の傷みは初期不良の対象外となります。
「サイズが合わない」「色が想定通りでない」等の理由は返品の対象外となりますのでご留意ください。
注文後、速やかに発注作業を行いますので、注文後のキャンセルはお断りさせて頂いております。
お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|DreamWorks Spirit 70331 Outdoor Adventure by プレイモービル PLAYMOBIL Toy
|ブランド名
|Playmobil
|商品コメント
|Set off with Abigail and Ursula on their Outdoor AdventurePractice your skills with the bow and arrow and try to hit the bullseye to earn your archery badgeSet up an obstacle course for your horse to earn another merit badgeSet includes Abigail， Ursula， two horses， two merit badges， bracelet， bow， six arrows， compass， and other accessoriesRecommended for ages four years and up
商品カテゴリ
商品コード
YS0000028728393161
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落札価格7756円
7 入札履歴
終了
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