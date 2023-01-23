『『マリオ&ルイージRPG ペーパーマリオMIX・マリオカート7』 ダブルパック - 3DS【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 17時 47分に出品され05月07日 17時 47分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

『マリオ&ルイージRPG ペーパーマリオMIX・マリオカート7』 ダブルパック - 3DS



【商品説明】

・「マリオ&ルイージRPG ペーパーマリオMIX」と「マリオカート7」 がパックになった商品

・【マリオ&ルイージRPG ペーパーマリオMIX】マリオとルイージだけじゃない! ?ペーパーマリオと3人で冒険するRPG

・【マリオカート7】陸に、海に、空に、レースの世界がさらに広がるマリオカート。



【サイズ】

高さ : 1.80 cm

横幅 : 16.20 cm

奥行 : 27.60 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。