『ポケットモンスター ウルトラムーン- 3DS【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 04時 55分に出品され03月13日 04時 55分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ポケットモンスター ウルトラムーン- 3DS



【商品説明】

・新品未開封



【サイズ】

高さ : 1.40 cm

横幅 : 12.40 cm

奥行 : 13.60 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。