『G.I. Joe Classified Series Profit Director Destro Action Figure 15 Premium【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 09時 31分に出品され03月26日 09時 31分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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お取引の最後まで、誠実な対応をさせて頂きますので宜しくお願い致します。
|商品名
|G.I. Joe Classified Series Profit Director Destro Action Figure 15 Premium Toy Multiple Accessories 15ーcmーScale with Custom Package Art
|ブランド名
|商品コメント
| YO JOE G.I.ジョー G. I. Joe EXPLODES INTO A LARGERーTHANーLIFE ERA WITH 15ーCMーSCALE FIGURES: the G.I. Joe Classified Series evolves the characters fans know and love into a highly articulated 15ーcmーscale with premium deco and detailing
DESTROーINSPIRED DESIGN: this figure features a classic design updated to bring the G.I. Joe Cobra mechanical engineer into the modern era， plus accessories inspired by the character’s rich history
COLLECTIBLE PACKAGING WITH CUSTOM ART: joining some of the best artists from the world of comics and graphic design in our artist partnership programme， James White adds a unique style to the Profit Director Destro package
HIGHLY POSABLE WITH PREMIUM DETAILING: this G.I. Joe Classified Series Destro figure features premium detailing and articulation for dramatic action posability (some poses may require additional support)
EXPAND YOUR ROSTER: look out for other 15ーcmーscale G.I. Joe Classified Series figures (each sold separately) and build a roster of heroes and villains
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
5010993729319
商品コード
YS0000028736882791
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落札価格7756円
513 入札履歴
終了
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