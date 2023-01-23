『【8点セット】 ロイド・フォージャー コスプレ衣装 Loid Forger 黄昏 Loid Forger 風 コスチューム ハロウイーン 演出服 変装 仮装 ハロウィン イベント【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 22時 07分に出品され04月03日 22時 07分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 アニメ作品「SPY×FAMILY」の「ヨル フォージャー」キャラクターにしたがってオリジナルな色を作り、忠実度UP！！！

『SPY×FAMILY』（スパイファミリー）の人気が急上昇中！

スタイリッシュで美麗な絵柄が注目を集める一方で、

個性的なキャラクターとホームコメディというギャップが幅広い年代に受け入れられています。

その大人気なアニメついにコスプレ衣装新登場

ハロウィン、仮装学園祭などだけでなく

SNSでの動画映りなどにも大活躍！

皆様が楽しめるようにサイズを幅広くて用意しております