Youtooz Farmer Randy 4.6インチ ビニールフィギュア コレクション用 サウスパークのファーマーランディ Youtooz Sout【新年の贈り物】

商品コメント

YOUTOOZ SOUTH PARKコレクションFarmer Randyは4.6インチで、ブルーのチェック柄シャツに茶色のジャケットを着ています。 麦わら帽子と裂けたカーゴパンツを身につけています。 Under his right arm he hold a stack of cannabis leaves with a roll joint in his left hand

カスタムアートパッケージ内部はグレースケールパターンに繰り返されるSouth Parkのロゴです。 保護スリーブはカートマン、スタン、ケニー、カイルが黒い背景の上の角から覗き見しているのが特徴です。

高品質素材 この4.6インチのフィギュアは滑らかで丈夫なビニール製で、長い保存期間を確保します。

高品質パッケージ このコレクションはマットなエンボス加工の保護スリーブに入れてお届けします。

アクションフィギュアギフト このFarmer Randyコレクションは、人気のTVシリーズSouth Park、Tegridy farmsのエピソードのファンの方に最適なギフトです。