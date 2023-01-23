『ストーンタイプコレクション 400×200mm角平 HAL-420/STC-NQ2 / LIXIL INAX タイル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 10時 40分に出品され03月31日 10時 40分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
多彩な石種をモチーフに13色をラインアップ。さまざまな空間を表情豊かな壁面で彩ります。
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落札価格7756円
607 入札履歴
終了
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