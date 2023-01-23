『DIVELLA ディヴエッラ パスタ スパゲッティ・リストランテ 5kg 3袋セット 606-163【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 06時 41分に出品され04月28日 06時 41分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 内容量：5kgサイズ：個装サイズ：27×23×28cm重量：個装重量：15400g仕様：参考ゆで時間:7分 賞味期間：製造日より1，080日 生産国：イタリア