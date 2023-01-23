『アシックス 総柄長袖Tシャツ ロングタイツ メンズ 上下 asics A-I-M トレーニング セットアップ ランニング 吸汗速乾 男性 男子 学生 部活 /2031E252-2031E253【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 22時 58分に出品され03月22日 22時 58分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー

(001)パフォーマンスブラック［パンツ(001)パフォーマンスブラック/ピュアシルバー］

(100)ブリリアントホワイト［パンツ(001)パフォーマンスブラック/ピュアシルバー］

(400)ミッドナイト［パンツ(400)ミッドナイト］

(750)グローイエロー［パンツ(002)パフォーマンスブラック］

サイズ

Sサイズ

Mサイズ

Lサイズ

XLサイズ

参考サイズ

・Tシャツ（Lサイズ）着丈：約69cm/胸囲：約106cm

・ボトムス（Lサイズ）ウエスト囲：約62cm/ヒップ囲：約72.5cm/わたり巾：約23cm/股下寸：約68cm

素材

【トップス】

ポリエステル100％

【ボトムス】

ポリエステル100％

当店で販売しております商品はすべて【正規取扱品】です

商品のカラーについて

商品画像のカラーにつきましては、PC、モバイルなど閲覧環境等により実物のカラーと多少異なることもございます。

予めご理解のうえご注文を賜りますようお願いいたします。