『2 Pairs Long Gardening Gloves for Women Men Thorn Proof Rose Pruning Gloves【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 04時 02分に出品され04月13日 04時 02分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|2 Pairs Long Gardening Gloves for Women Men Thorn Proof Rose Pruning Gloves Heavy Duty Gauntlet Leather Work Garden Gloves (Yellow， Large)
|ブランド名
|商品コメント
|Package contents you will get 2 pairs long gardening gloves， suitable for both men and women， meet your daily use needs， please check the size information before purchasing br Adjustable long cuff the rose gloves with adjustable rope can be tightened or released the cuff easily， suit for different arm size， elbow-length gauntlet can all directions protecting your hands and arms br Wide applications the thorn proof gardening gloves for women/men are perfect for pruning prickly plants like roses， blackberries， cactus， holly， berries， can also be used for landscaping， weeding， mowing， branch cleaning， picking， gardening and outdoor activities br Thorn and scratch proof the rose pruning gloves are made of quality thickened cowhide leather， the cowhide leather patch on palm and fingertips provide extra abrasion and puncture resistance， can protect forearm from pricks and scratches from prickly plants br Flexible and breathable our long work gloves men are made of cowhide have enough comfort and breathability， available in all seasons， ergonomically design can increase the flexibility of your thumbs and sensitivity， make it easier to grip garden tools
税関にて開封される可能性がございます
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0671891382225
商品コード
YS0000037038087797
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落札価格7756円
648 入札履歴
終了
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