『17 Pieces Garden Tools Set， Heavy Duty Gardening Hand Tool Kits with Sturdy【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 02分に出品され03月20日 12時 02分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 17 Pieces Garden Tools Set， Heavy Duty Gardening Hand Tool Kits with Sturdy Fabric Storage Bag， Gardening Set Planting Weeding Trimming Loosening Transplanting， Gardening Gifts for Women ブランド名 商品コメント ?? Waterproof Fabric Storage Bag It has extra more pockets for your all gardening kit needs. The handhold polyester organizer garden tools for women， lightweight and easy to take away. Can be carried anywhere and be machine washable. br ?? High Quality & Ergonomic Design The gardening tool set is made of premium iron， and handles are made of natural wood. Gardening tool kits are ergonomically engineered， the arc design of the tools can easily dig the land， saving time and effort. br ?? Widely Used Gardening Kits Complete gardening toolset， equipped with 6 heavy-duty cast iron hand tools are perfect for all your garden needs. Can be used for planting flowers， succulent plants， rose/tree pruning， and loose soil. br ?? Pakage Includes 17 Pieces Garden Tools Set Gardening Kit includes flower shears， trowel， hand rake， weeder， cultivator， shovel， sprayer， plant Rope， heavy-duty gardening fabric storage bag， 8 pieces butterfly stakes. br ?? Perfect Gardening Gifts for Women/Girls/Teens They are good gifts for your wife， kids， friends. The best choice for Birthdays， Anniversaries， farewells， Best Wishes， Thanksgiving， Christmas. 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat 輸入雑貨 花、ガーデニング 園芸用品 園芸用雑貨、グッズ

商品コード YS0000037038087793