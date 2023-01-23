『土の入れ替え不要１００％植物性有機土壌改良材ヴァラリス・バイオポスト:1.5kg×３袋セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 19時 11分に出品され04月30日 19時 11分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
土の入れ替え不要１００％植物性有機土壌改良材ヴァラリス・バイオポスト:1.5kg×３袋セット
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 19.80 cm
横幅 : 31.60 cm
奥行 : 35.30 cm
重量 : 4.62 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
土の入れ替え不要１００％植物性有機土壌改良材ヴァラリス・バイオポスト:1.5kg×３袋セット
¥ 7756
土の入れ替え不要１００％植物性有機土壌改良材ヴァラリス・バイオポスト:1.5kg×３袋セット
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落札価格7756円
423 入札履歴
終了
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