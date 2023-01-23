『RooTrimmer Black 120-Pack 2.7 Square Plastic Nursery Pots 3 Deep Succulent【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 11時 26分に出品され03月14日 11時 26分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在733件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|RooTrimmer Black 120-Pack 2.7 Square Plastic Nursery Pots 3 Deep Succulent Pots Small Flower Planter Seeds Starter Germination Pots with Drainage (7cm Black)
|ブランド名
|商品コメント
|120 pcs Square Plants Seedling Nursery Pots Black Color， New material， good quality surface and smooth inner， fresh new plastic material.br2.7x 3(D*H) ，Sturdy enought to hold soil. For seeds starting， germination and propagation. Our store has a 24 cell square pot carry trays. Find it on our store.brThick and Sturdy Plastic Black Nursery Flower Succulent Decoration Pots. Square Seedling Pots has good drainage holes， allows roots to absorb water through the holes.brThis square nursery pot is good quality one，7cm 2.7 inches is good size for small pots garden indoor/outdoor nursery.brThis plastic pot is sturdy， not soft， can be repeat use for many times. The surface of the plastic is not very shinny， hand touch is better than bright surface ones.
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0762704202400
商品コード
YS0000021739469971
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落札価格7756円
733 入札履歴
終了
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