『RC Pets Adventure Kitty Harness， Cat Walking Harness， Small， Maldives【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 15分に出品され03月26日 11時 15分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|RC Pets Adventure Kitty Harness， Cat Walking Harness， Small， Maldives
|ブランド名
|商品コメント
| Fully adjustable neck and waist to keep your cat secure and comfortable
Air-mesh fabric offers great breathability and comfort
Available in multiple bright colors
Reflective RC Pets signature label and reflective binding keeps your pet visible at night
Comes with a matching 6 leash
Size S adjusts to fit a neck size between 8-11 inches and a Girth between 10-14 inches
Durable and machine washable
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0778810896303
商品コード
YS0000047439318971
PINA Dog Harness for Small Medium Dogs No Pull Dog Harness and Leash Set
¥ 7746
TrelaCo 3 Pieces Cat Recovery Collar Adjustable Cat Cone Collar for Kitten
¥ 7746
TORJOY Kitten Onesies Cat Recovery Suit for Abdominal Wounds or Skin Disea
¥ 7746
TORJOY Kitten Onesies Cat Recovery Suit for Abdominal Wounds or Skin Diseas
¥ 7746
ZALER Short Dog Leash 18 Inches Traffic Leashes for Dogs Nylon Reflective Dog Lead with Padded Handle Heavy Duty Pet Leash for Large and Medium
¥ 7743
ZALER Short Dog Leash 18 Inches Traffic Leashes for Dogs Nylon Reflective Dog Lead with Padded Handle Heavy Duty Pet Leash for Large and Medium
¥ 7743
犬用リード 伸縮 おしゃれ 子犬と子猫用の自動格納式ペット，ウォーキング，犬用の自動回転ロープ付き
¥ 7737
ペットGPSトラッカー 犬のGPS追跡 ペットファインダー GPS犬の首輪アタッチメント ロケーター 防水 アクティビティモニター
¥ 7734
PetSafe イージーウォーク ネコ用ハーネス&バンジーリード ネコ ハーネス 胴輪 ねこ ネコ 猫具 子猫 散歩 お出かけ 首に優しい
¥ 7728
犬のキャリア、ペットバックパックバブルリュックサックキャリーキャリーバックパッククリアキャリングカプセルスペースバックパックバックパックハイキングトラ
¥ 7721
Cat Harness with Leash Set Adjustable Harness Leash Set Soft Cat Walking Ha
¥ 7709
シャーロットドレス Charlottes Dress Harness Titti Art. g1211N 小型犬 犬用 ハーネス 胴輪 セレブ 送料無料
¥ 7700
KAINU 犬 お散歩バッグ コンパクトだけど大容量 ウエストポーチ マチ付き 豊富な収納力 大きなポケット お散歩 アウトドア お出かけ
¥ 7692
パーティードレス 結婚式 ドレス ロングドレス 演奏会 大人 ドレス 二次会 発表会 ピアノ ウェディング 二次会ドレスパーティドレス お呼ばれドレスLf0186
¥ 7687
KVP Super Stong Slip， Lead Slips Over Neck with No Clasps Involved by KVP
¥ 7686
SMALLLEE_LUCKY_STORE Small Dog Cat Denim Vest Jacket Harness Soft Mesh Padd
¥ 7680
Joytale Step in Dog Harness 12 Colors Breathable Mesh Vest Harness Reflecti
¥ 7650
Joytale Step in Dog Harness 12 Colors Breathable Mesh Vest Harness Reflecti
¥ 7650
落札価格7756円
148 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！