『RC Pets Adventure Kitty Harness， Cat Walking Harness， Small， Maldives【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 15分に出品され03月26日 11時 15分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。 商品名 RC Pets Adventure Kitty Harness， Cat Walking Harness， Small， Maldives ブランド名 商品コメント Fully adjustable neck and waist to keep your cat secure and comfortable

Air-mesh fabric offers great breathability and comfort

Available in multiple bright colors

Reflective RC Pets signature label and reflective binding keeps your pet visible at night

Comes with a matching 6 leash

Size S adjusts to fit a neck size between 8-11 inches and a Girth between 10-14 inches

Durable and machine washable 製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。 商品カテゴリ タクトショップ ペット用品 ペット用品、生き物 猫用品 首輪、ハーネス、迷子札 リード

JANコード/ISBNコード 0778810896303

商品コード YS0000047439318971