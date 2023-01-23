『The Kitty Pass Cat door for cats with a capacity of up to 7 kg【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 10時 35分に出品され04月02日 10時 35分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 The Kitty Pass Cat door for cats with a capacity of up to 7 kg ブランド名 The Kitty Pass 商品コメント The Kitty Pass 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat 日用品 ペット用品、生き物 犬用品 ペットドア

商品コード YS0000037031232923