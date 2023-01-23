『犬 首輪 ウオーキング ローズゴールド チェーン メタル タグ レース ドッグ キャット ハーネス リード ペット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 21時 12分に出品され04月19日 21時 12分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。

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商品名



6 犬 ドッグ カラー メタル チェーン ローズ ゴールド ネックレス ウォーキング アウトドア 子犬 パピー キティ カーブ ID タグ ベル



スペック



タイプ-シートベルト

材料:ステンレス鋼

パターン:格子縞

機能:ベル

スマートデバイス:いいえ

タイプ:犬

季節:すべての季節

色:ローズゴールド

スタイル:オリジナル刻印

#ファインジュエリーズ

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