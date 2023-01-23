『Wulikeke 猫ドア 猫用 室内 猫 ドア ペットドア 最大30ポンドまでの猫にフィット ネジ付き 内装 簡単取り付け フラップなし 並行輸入【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 13時 44分に出品され04月25日 13時 44分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在124件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ・ cat door

・キュートでユニークなデザイン: 猫のドアはネジで取り付けられており、他の猫のドアのように接着剤や粘着ストリップを使用する必要はありません。テープの取り付けによる剥がれや隙間を防ぎます。

・適用シーン: 屋内のキャットドアはどんな固体または中空の室内ドアにも安全にフィットし、洗濯室、寝室、地下室などに最適です。 厚さ0.8インチ~1.75インチのドアにフィットし、猫が通過します。 30ポンドまでの猫用に設計されています。

・耐久性 ABS素材で作られた屋内のキャットドア、安全で耐久性があります。 滑らかで広い開口部で、猫が安全に通過し、ドアやインテリアに完璧に合うようにデザインされています。

・組み立て簡単 散らかった接着剤、ピン、テープが必要な、ホースの複雑な猫穴は必要ありません。 ドアはわずか15~20分で簡単に取り付けられます。 両サイドをボルトで留めるだけで、トップはボルトキャップで留めることができます。 すべての金具が付属しています。 サイズ:10.6インチ×9.1インチ×2.4インチ、通過開口部:6.9インチ×1.3インチ