『Dearfoams Womens Olive Memory Foam Sweatshirt Clog Slipper， Light Heather【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 15時 19分に出品され03月14日 15時 19分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Dearfoams Womens Olive Memory Foam Sweatshirt Clog Slipper， Light Heather Grey， Medium ブランド名 dearfoams 商品コメント SLIP-ON DESIGN: Dearfoams Women’s Olive Sweatshirt Clog is perfect to slide on when you are looking for some extra comfort for your well-deserving feet. Imagine sliding your feet into your favorite sweatshirt - these slippers are sure to be your new favorite!

INDOOR/OUTDOOR OUTSOLE: The easy on/off design paired with an indoor/outdoor outsole make these slippers perfect to slide on for every day wear， whether you are running errands or lounging at home.

BREATHABLE & ABSORBENT MATERIALS: Plush slippers made with a soft and breathable terry lining keeps your feet dry and comfortable. Plus， these slippers are machine washable to extend the life of your new favorite slippers!

MEMORY FOAM INSOLE: Each slipper is fitted with a multi-density cushioned insole with gel-infused memory foam for a cloud-like feeling on your feet. Plus， increased heel and arch cushioning adds extra comfort for the ultimate in lounging style. Your feet are sure to thank you for the extra-furry lining and cloudlike memory foam cushioning.

CHOOSE YOUR SIZE & COLOR: Available in Light Heather Grey， Navy and Pale Mauve， these cozy slippers feature inclusive ladies’ sizing from 5-12. Small fits 5-6， Medium fits 7-8， Large fits 9-10， and X-Large fits 11-12. 商品カテゴリ KANADEREAカナデリア ファッション レンタル、各種サービス レンタル レディースファッション 靴

JANコード/ISBNコード 0091217502272

商品コード YS0000046040305501