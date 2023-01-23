『【S.MINI】【6種セット】WAYV ON MY YOUTH 2ND FULL ALBUM ウェイブイ 威神V 正規 2集アルバム (SMART ALBUM)【レビューで店舗特典】【送料無料】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 12時 41分に出品され04月12日 12時 41分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メディア：S.MINI(QRコードデジタル音源)・韓国盤
ジャンル：KPOP
発 売 国：KOREA
発 売 日：2023年 11月 9日発売
発送日目安：発売日より配送特急便1-3営業日、一般輸入便3-5営業日 ※新型コロナの影響で韓国の音盤生産工場の稼働率の低下により入荷次第順次発送となります。
商品詳細：
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終了
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