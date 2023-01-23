『SteelSeries PCコントローラー STRATUS+ Windows Android Chromebook対応対応 ゲーミング Bl【2024年最新】 』はヤフオクでから05月14日 03時 26分に出品され05月14日 03時 26分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SteelSeries PCコントローラー STRATUS+ Windows Android Chromebook対応対応 ゲーミング Bl
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 23.00 cm
重量 : 610.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7756円
123 入札履歴
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