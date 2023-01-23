『Bulubaky Reusable Washable Dog Pee Pads ， 24*48inch Non Slip Puppy Pet Dog Training Pads with Great Urine Absorption， Waterproof ...[並行輸入品]【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 03時 17分に出品され04月03日 03時 17分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在684件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：Bulubaky Reusable Washable Dog Pee Pads ， 24*48inch Non Slip Puppy Pet Dog Training Pads with Great Urine Absorption， Waterproof Whelping Pads for Dog Bed Mat， Potty，Training，Playpen Crate， 2Pack 翻訳：Bulubaky 再利用可能 洗える 犬用 おしっこパッド 24*48インチ ノンスリップ 子犬 ペット 犬 トレーニングパッド 優れた尿吸収性 防水 出産パッド 犬用ベッドマット トイレ トレーニング ベビーサークル クレート 2パック ***Super Absorbent & Odor Control*: Our training pads made of breathable waterproof PUL and high density inner layer which let the absorbency great， does not leak. This not only helps control the moisture to keep puppies dry all the night， but has been great controlling the smell. It keeps floors dry and absorbs small accidents well. Its also soft not scratchy， nice for new puppies and older dogs.
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落札価格7756円
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終了
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