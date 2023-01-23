『Conlun Cat Scratcher Box with Cat Scratching Pad - Portable 3-Layer Corrugated Cardboard Lounger Heavy-Duty Double-Sided ...2 [並行輸入品]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 01時 14分に出品され04月06日 01時 14分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：Conlun Cat Scratcher Box with Cat Scratching Pad - Portable 3-Layer Corrugated Cardboard Lounger Heavy-Duty Double-Sided Cardboard Cat Scratcher and Interactive Hole Design 翻訳：Conlun 猫スクラッボックス 猫スクラッチパッド付き - ポータブル3層段ボールラウンジャー 高耐久両面段ボール 猫スクラッとインタラクティブホールデザイン MULTIPURPOSE REST & PLAY AREA - Get two handy functions in one tiny package! Our cat scratch box and scratching pad enable your cat to relax and play scratch in the same convenient location.UNIQUE DESIGN - With a friendly digging hole structure， this cat scratch lounger satisfies your cats instinctual needs. There are 2 patterns and 2 sizes to choose from， both of which look great in your home. Can hold cat up to 11 LBS/ 5KGS.HELPS PROTECT YOUR FURNITURE - Preserve your house while allowing your cat to let loose.