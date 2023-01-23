『アラモーダ 日本製 ビジネスシューズ 本革 メンズ 革靴 紳士靴 外羽根ウイングチップ 1185 ブラック 26.0cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 14時 43分に出品され03月26日 14時 43分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アラモーダ 日本製 ビジネスシューズ 本革 メンズ 革靴 紳士靴 外羽根ウイングチップ 1185 ブラック 26.0cm
【商品説明】
・クッション性が高くフィット感のある中敷を使用しております。
・ヒールのタイプ: フラット
・メイン素材: レザー
・安心安全の日本製。日本人の足型に合わせたこだわりの逸品です。
・留め具の種類: レースアップ
・若干大きめの造りになっております。ジャストフィットをお求めの方は1サイズダウン・中敷等でご調整下さい。
・表地: レザー
【サイズ】
高さ : 11.94 cm
横幅 : 21.08 cm
奥行 : 34.29 cm
重量 : 1.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7756円
440 入札履歴
終了
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