『Sanuk Ziggy US サイズ 9 カラー ベージュ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 07時 01分に出品され04月20日 07時 01分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品名 Sanuk Ziggy US サイズ 9 カラー ベージュ ブランド名 Sanuk 商品コメント 合成アッパー;ジャージー裏地;起毛EVAフットベッド;抗菌添加物

高反発ソフトトップフォーム; 47%リサイクルEVAフォーム、6%ストロー&47%バージンラバーアウトソール; Happy Uトレッド

100%世界リサイクル基準GRS認定リサイクルポリエステルRPET サヌーク国旗織ラベル

サステナビリティイニシアティブリサイクル素材、ビーガン。

収納可能。 商品カテゴリ AKR商店 ファッション メンズファッション シューズ ファッション メンズファッション シューズ サンダル その他サンダル

JANコード/ISBNコード 0194715354142

商品コード YS0000047038777125

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ Sanuk

Ziggy

US

サイズ

9

カラー

ベージュ