『Sanuk Ziggy US サイズ 9 カラー ベージュ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 07時 01分に出品され04月20日 07時 01分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|商品名
|Sanuk Ziggy US サイズ 9 カラー ベージュ
|ブランド名
|Sanuk
|商品コメント
| 合成アッパー;ジャージー裏地;起毛EVAフットベッド;抗菌添加物
高反発ソフトトップフォーム; 47%リサイクルEVAフォーム、6%ストロー&47%バージンラバーアウトソール; Happy Uトレッド
100%世界リサイクル基準GRS認定リサイクルポリエステルRPET サヌーク国旗織ラベル
サステナビリティイニシアティブリサイクル素材、ビーガン。
収納可能。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
0194715354142
商品コード
YS0000047038777125
サイズお問い合わせ可能 サンダル メンズ |Body Glove メンズ カラー: イエロー【並行輸入品】
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落札価格7756円
118 入札履歴
終了
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