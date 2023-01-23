『A-Premium Engine Coolant Overflow Recovery Reservoir Tank with Cap Compatib【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 17時 02分に出品され03月04日 17時 02分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|商品名
|A-Premium Engine Coolant Overflow Recovery Reservoir Tank with Cap Compatible with Volvo S60 2001-2009， S80 1999-2006， V70 1998-2007， XC90 2003-2007 2011-2014， Replace# 30741973， 30741154
|ブランド名
|商品コメント
|Vehicle Fitment Compatible with Volvo S60 2001-2004 L5 2.0L // 2001-2005 L5 2.3L // 2001-2009 L5 2.4L // 2003-2009 L5 2.5L // S80 2004-2006 L5 2.5L // 1999-2001 L6 2.8L // 2000-2006 L6 2.9L // V70 1998-2004 L5 2.3L // 1998-2007 L5 2.4L // 2003-2007 L5 2.5L // XC90 2003-2007 2011-2014 L5 2.5LbrReference Number 603-637， 603637， 30741973， 30741154， 30741975， SK603637brSpecifications (1)Materials (PA)Plastic (2)Condition New (3)Color White & Black (4)Installation Position Front (5)Fitment Type Direct Replacement (6)Product Contents 1 CapbrFunctions Using stable and outstanding (PA) plastic materials can withstand excessive heat and vibration. Helping to reduce oil dilution， cylinder bore wear， fuel consumption， exhaust emission， and improving efficiency of the heating system.brFunctions Using stable and outstanding (PA) plastic materials can withstand excessive heat and vibration. Helping to reduce oil dilution， cylinder bore wear， fuel consumption， exhaust emission， and improving efficiency of the heating system.
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商品カテゴリ
商品コード
YS0000021739298028
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落札価格7756円
731 入札履歴
終了
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