『tech21 iPhone 14 Pro Max Evo Check MagSafe?対応 - 衝撃吸収&スリム保護ケース 16フィート FlexSh【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 00時 48分に出品され03月05日 00時 48分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 tech21 iPhone 14 Pro Max Evo Check MagSafe?対応 - 衝撃吸収&スリム保護ケース 16フィート FlexShockマルチドロップ保護 & 予備ボタン付き ブランド名 tech21 商品コメント 認定された落下保護衝撃を吸収するFlexShockマルチドロップ電話を最大16フィート (4.9m) まで保護 ? 英国国立物理研究所によって承認された方法を使用して独立したテスト済み。brMAGSAFEとの互換性 マグネットがケースのデザインに組み込まれており、充電器やアクセサリーとのシームレスな接続が可能です。brカメラ保護の強化 & 持続可能なパッケージ 盛り上がった保護レベルとカメラレンズの周りの深いベゼルが損傷から安全に保ちます。また、シンプルでリサイクルされたプラスチック不使用のパッケージが廃棄物を減らすのに役立ちます。br組み合わせてマッチするボタン 反応性の高い、交換可能な、押しやすいボタンが3つのセットで、ケースの色を混ぜることができます。brスリムプロファイル 軽量素材で作られ、かさばらない一方、ノンスリップグリップで携帯電話をより持ちやすくします。 税関で開封される可能性がございます 商品カテゴリ JOYFUL Lab 輸入雑貨 ファッション メンズファッション 財布、帽子、ファッション小物 キーケース

JANコード/ISBNコード 5056586708347

商品コード YS0000021738127251

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ tech21

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衝撃吸収&スリム保護ケース

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