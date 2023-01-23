『アウトドアプロダクツ ボストンバッグ DUFFLE BAG L 60 B4サイズ対応 2WAY FUCHSIA(PINK)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 00時 48分に出品され05月07日 00時 48分に終了予定です。即決価格は7,756円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「OUTDOOR PRODUCTS(アウトドアプロダクツ)」より引用"
【商品名】
アウトドアプロダクツ ボストンバッグ DUFFLE BAG L 60 B4サイズ対応 2WAY FUCHSIA(PINK)
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長117cm)
・タテ30cmxヨコ60cmxマチ30cm
・ポケットの数:3(外側1/内側2)
・持ち手の全長:48cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: コーデュラナイロン
・重量:470g
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 26.20 cm
奥行 : 35.60 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7756円
416 入札履歴
終了
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